Arquivo IBGE tem 207 mil vagas abertas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o concurso que vai selecionar 206.891 pessoas para trabalharem no Censo 2022.



Agora, é possível se candidatar a uma das vagas até as 16h (horário de Brasília) do dia 21 de janeiro. As vagas são temporárias e estão divididas da seguinte forma:

183.021 vagas para Recenseador: salário varia de acordo com a produção e a taxa de inscrição é de R$ 57,50;

18.420 vagas para Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700 e taxa de inscrição de R$ 60,50;

5.450 vagas para Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100 e taxa de inscrição de R$ 60,50.

Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE, disse ao g1 que a prorrogação é natural. "O processo foi aberto em um período de festas de final de ano, com a população viajando. Os alunos das universidades são um público que se interessa pelo trabalho de recenseador, e eles estão de férias neste momento. Além disso, muita gente está empregada com contratos temporários que expiram agora no final de dezembro, e vai começar a buscar novas oportunidades", justifica.



O processo seletivo é realizado pela FGV, e o edital completo pode ser encontrado aqui .