Murilo Tunholi Petrobras, PicPay e mais empresas têm 1.500 vagas em tecnologia abertas

Se você é um profissional da área da tecnologia e está procurando emprego, a Petrobras, o PicPay e mais empresas estão com cerca de 1.500 vagas abertas nesta semana. Nas linhas a seguir, separamos algumas oportunidades interessantes que aceitam pessoas do Brasil inteiro e com todos os níveis de experiência nos setores de desenvolvimento, ciência de dados, engenharia, entre outros.

Petrobras - 757 vagas por concurso

A Petrobras deu início a um concurso para contratar cientistas de dados e analistas de sistemas, além de engenheiros de diversas especialidades. Com inscrições abertas até o dia 5 de janeiro de 2022, o edital busca 757 profissionais com formação em ensino superior. Os selecionados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade da empresa, dependendo da demanda.

Vale citar que 8% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, e 20% ficam para pessoas negras. Todos os cargos são de nível júnior — ou seja, não é preciso comprovar experiência prévia — e têm remuneração mínima de R$ 11.716,82. Os profissionais contratados pela Petrobras recebem plano de saúde, benefícios educacionais para dependentes e, se quiserem, previdência complementar.

A taxa de inscrição do concurso é de R$ 79,83. Outros detalhes sobre as vagas, o edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Petrobras. O processo seletivo será válido por 12 meses, mas poderá ser prorrogado por até dois anos.

PicPay - mais de 180 vagas no Brasil

O PicPay tem mais de 180 vagas abertas na área de tecnologia em regime CLT e PJ para todos os níveis, desde júnior até cargos de liderança. Quase todas as oportunidades estão na cidade de São Paulo, mas a empresa permite trabalho remoto de qualquer lugar do Brasil, na maior parte dos casos.

As vagas estão espalhadas pelos setores de análise, engenharia e ciência de dados, engenharia da computação, operações em T.I., tech cross e tecnologia em geral. Para os profissionais que trabalham como PJ, há três cargos disponíveis: desenvolvedor Android pleno, sênior e gerente de tecnologia.

Além da remuneração, o PicPay oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass, licença maternidade e paternidade, e participação em lucros e resultados. Para se inscrever em alguma vaga, basta acessar a página do PicPay na plataforma Gupy.

GFT Brasil - mais de 280 vagas

A GFT tem mais de 280 vagas abertas, incluindo posições para especialistas em Java e .Net no Brasil. A empresa tem sede na Alemanha, mas o escritório nacional fica em Alphaville, no estado de São Paulo, e os funcionários ainda podem trabalhar de onde quiserem.

A empresa oferece a remuneração em regime CLT, com benefícios, mais plano de carreira e certificações técnicas. A lista com todas as vagas disponíveis pode ser encontrada no próprio site da GFT.

Locaweb - mais de 200 vagas

A Locaweb está com mais de 200 vagas abertas para programadores, especialistas em redes, segurança e dados, analistas de testes, e outros cargos nas áreas de financeiro, profissionais de marketing e de atendimento ao cliente. As oportunidades são para trabalho remoto ou híbrido e aceitam profissionais de qualquer lugar do Brasil.

Especializada em oferecer soluções Business to Business (B2B) para transformação digital de negócios no Brasil, a empresa oferece, além da remuneração, convênio médico e odontológico, vale-transporte e refeição; seguro de vida; Gympass; auxílio-creche e outros benefícios de desenvolvimento pessoal e cuidados da saúde no escritório. As vagas estão listadas na página da Locaweb na plataforma Kenoby.

ClickBus - 14 vagas em tecnologia

Fechando os destaques desta semana, a ClickBus está com 14 vagas disponíveis na área de tecnologia, além de oportunidades nos setores: financeiro, de produto e de marketing. Algumas oportunidades são totalmente remotas, mas a maioria delas é em modelo híbrido — ou seja, alternam entre trabalho presencial na cidade de São Paulo e home office.

Os contratados têm direito a um auxílio home office de R$ 200 por mês, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale refeição ou alimentação de R$ 40 por dia, vale transporte, auxílio creche, licença maternidade e paternidade, e Gympass. Outros detalhes das vagas podem ser encontrados na página da ClickBus na Kenoby.