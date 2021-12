shutterstock McDonald's vende apenas batatas fritas pequenas no Japão

O McDonald's do Japão fará racionamento de batata frita nesta semana, vendeno o produto apenas em tamanhos pequenos até 30 de dezembro no país. Isso porque o crescimento do número de casos de Covid-19, impulsionado pela variante Ômicron , afetou o fornecimento de batatas.



Além disso, um importante porto do Canadá, de onde a empresa importa boa parte dos legumes que usa em suas refeições, foi afetado por uma enchente, reduzindo a oferta de um dos ícones da rede de fast-food.

O McDonald's está tentando solucionar o problema com voos alternativos, mas, para evitar a interrupção completa da venda de batats fritas, decidiu limitar o tamanho dos pacotes no cardápio.

A companhia tomou essa decisão "para garantir que o maior número possível de clientes tenha acesso contínuo às nossas batatas fritas", disse em comunicado na semana passada.



O McDonald's espera que os problemas de abastecimento, que afetarão seus 2.900 pontos de venda no Japão, sejam resolvidos até a véspera de Ano Novo.