Fernanda Capelli Moradores do RJ podem ganhar até 95% de desconto nas contas de luz

Moradores do Estado do Rio de Janeiro que estão com contas de luz em aberto podem negociar as faturas atrasadas com as concessionárias de energia até o último dia de 2021 e obter até 95% de desconto.

Clientes da Light podem solicitar o arranjo pela internet, através da agência virtual da empresa (https://agenciavirtual.light.com.br/portal/). O desconto é calculado e oferecido automaticamente, podendo chegar a 95%. Para prosseguir com o pagamento, basta o cliente inserir o número de seu cartão de débito ou crédito.

A campanha — destinada a quem tem pelo menos uma fatura vencida há seis meses ou mais — já teve a adesão de mais de 37 mil consumidores. Para o gerente de cobrança da Light, Rodney Argolo, essa é uma oportunidade de quitar os débitos e, se for o caso, retirar o nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

"É uma chance única e a nossa ideia é oferecer condições muito vantajosas. O cliente pode, por exemplo, parcelar o pagamento no cartão de crédito, de qualquer bandeira, em até 24 vezes", conta.

A Enel, por sua vez, realiza até 31 de dezembro a ação Quita Fácil, em que concede descontos de até 50% do valor total da dívida para clientes com débitos vencidos há mais de 180 dias, com a possibilidade de parcelar em seis vezes, sendo uma entrada no valor de 10% e outras cinco parcelas. Há, porém, cobrança de 1% de juros de financiamento.

Para os que possuem débitos vencidos há menos de 180 dias, a concessionária também facilitará a negociação com parcelamento em até 12 vezes, sem cobrança de juros de financiamento. Confira todas as condições disponíveis acessando o link: https://www.enel.com.br/pt/Informativos/negociacao-enel-rj.html