Confira o que abre e o que fecha no Natal e no Ano Novo

Com o fim de ano cada vez mais próximo, logo vem a dúvida: o que vai funcionar nas vésperas e nos dias do Natal e do Ano Novo? Confira a seguir!

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já divulgou o esquema de funcionamento das agências bancárias do país neste finzinho de 2021. No dia 24, véspera do Natal, o atendimento ao público será nos seguintes horários:

Estados com horário igual ao de Brasília: das 9 às 11 horas;

Estados com diferença de 1 hora em relação à Brasília: das 8 às 10 horas;

Estados com diferença de 2 horas em relação à Brasília: das 8 às 10 horas.

No dia 25, as agências não abrem, já que é sábado e feriado nacional. O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal, será no dia 30 de dezembro (quinta-feira). Nos dias 31 e 1º (sexta e sábado), as instituições financeiras também estarão fechadas.



Os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

"Mesmo durante feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário", ressalta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Casas Lotéricas

Ao contrário das agências da Caixa Econômica Federal, que seguem o cronograma da Febraban, as Casas Lotéricas têm o seu horário de funcionamento no Natal e no Ano Novo a depender de cada região, segundo confirmado pela própria instituição ao iG pelo telefone.

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Nos dias 24 e 31 de dezembro, as agências do INSS irão funcionar das 7 às 13 horas, para atendimentos previamente agendados.

Também haverá alteração no horário de atendimento pela Central 135, que será das 7 às 19 horas.

Segundo o órgão, segurados que necessitarem de serviços e requerimento de benefícios poderão utilizar o site ou aplicativo "Meu INSS".

Já nos dias 25 e 1º, não haverá atendimento ao público, por serem sábados e feriados nacionais.

Correios

Nesta sexta-feira (24), as agências dos Correios farão atendimento ao público das 9 às 14 horas. Neste dia, a Central de Atendimento ao Cliente (CAC) estará disponível das 8 às 14 horas.

Nos dias 25 (sábado), 31 (sexta-feira) e 1º (sábado), não haverá atendimento na rede de agência e na CAC. A empresa informou ao iG que atenderá apenas pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100, pelo chat ou pelo Fale Conosco no site.

Comércio

Os shoppings de todo o país vão funcionar das 10 às 18 horas na véspera do Natal. No dia 25, as lojas estarão fechadas. Já no dia 31 de dezembro, os shoppings abrirão das 10 às 16 horas, e no dia 1º, estarão fechados também.

Os mesmos horários devem ser seguidos pelo comércio de rua.