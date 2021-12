Reprodução/Metrópoles Presidente da Caixa faz vice com deficiência dar cambalhota em evento

Durante o evento de fim de ano da Caixa Econômica Federal, o presidente da estatal, Pedro Guimarães, fez um dos vice-presidentes, João Gustavo Haenel Neto, que já se declarou anteriormente como pessoa com deficiência (PCD) e passou por duas cirurgias no joelho, a dar uma cambalhota no palco. A informação é do colunista do Metrópoles Guilherme Amado.

Após constranger outros gestores que não conseguiram fazer a acrobacia, Guimarães convocou Haenel Neto a retirar a máscara e dar uma cambalhota. O presidente da Caixa ainda lembrou da deficiência do vice. "Vem cá, tira a máscara. João, você é o primeiro. O João quebrou os dois joelhos duas vezes. Vai, João, cuidado", incentivou Pedro Guimarães.

João Gustavo Haenel Neto não só quebrou os dois joelhos, como também é oficialmente reconhecido pela estatal como pessoa com deficiência. No início deste mês, uma publicação no Diário Oficial da União mostrou que a vaga ocupada por ele é exclusiva para PCDs.

Após a cambalhota, Haenel Neto teria caído, enquanto os outros gestores davam risada. Guimarães perguntou se seu vice havia se machucado.

O evento de fim de ano da Caixa aconteceu na terça-feira passada, dia 14, no Hotel Bourbon Atibaia Resort, no interior de São Paulo. Na ocasião, Pedro Guimarães também colocou funcionários do banco para fazer flexões.

Procurada pelo iG, a Caixa Econômica Federal disse que não vai se manifestar sobre o tema.