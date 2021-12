shutterstock Prefeitura de SP tem mais de 400 vagas de emprego para antes do Natal

A Prefeitura de São Paulo oferece mais de 400 vagas de emprego nesta semana em áreas do comércio e serviços. Com salários entre R$ 480 (sistema part time) e R$ 3000 as oportunidades contarão com processo seletivo ainda nesta semana. Os interessados precisam se inscrever pelo Portal Cate até quarta-feira, 22 de dezembro, até às 18h.

"Ainda há oportunidades no Cate para quem busca recolocação profissional neste ano. Algumas vagas são temporárias, permitindo ao trabalhador desenvolver uma atividade que pode se tornar efetiva em 2022. Para isso, é importante que o candidato tenha bom desempenho a fim de mostrar ao empregador suas habilidades técnicas e comportamentais neste período. No Portal Cate, além da área de inscrições, há atividades que ajudam no desenvolvimento do trabalhador para conquistar uma vaga no mercado", destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.



Entre as vagas abertas estão 150 para conferente de logística, que exigem do candidato o ensino fundamental completo. Não há necessidade de experiência anterior.

Já para quem busca oportunidade como atendente, há chances para atuar em lanchonetes e lojas. São 58 vagas com salários entre R$ 480 (sistema part time) a R$ 1.660, maioria delas para trabalhadores que comprovem experiência.

Na área da limpeza são 33 postos — rendimentos entre R$ 1.253 e R$ 1.400. É necessário ter pelo menos três meses de experiência na atividade e o ensino fundamental completo.

Com oportunidades para as zonas oeste, central e região metropolitana, as vagas para repositor de mercadoria são temporárias por 180 dias. O candidato precisa ter atuado na atividade e no mínimo ter completado o ensino fundamental.