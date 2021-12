Murilo Tunholi Pix ultrapassa 51 milhões de transações em um dia e bate novos recordes

As transações por Pix continuam crescendo em popularidade no Brasil. Em seu último fechamento, realizado na última segunda-feira, 20 de dezembro, o Banco Central registrou dois novos recordes: foram mais de 51 milhões de movimentações financeiras realizadas em um único dia e R$ 36,8 bilhões liquidados durante esse período.

Para ser mais exato, a quantidade de transações registrada em um dia chegou a R$ 51.946.935. No recorde anterior, alcançado em 5 de novembro, esse número era de 50.045.289. Em porcentagem, houve um aumento de aproximadamente 3,7% nas movimentações por Pix nesse intervalo de quase dois meses.

Além de ter superado seu próprio recorde em número de transações, o Pix também teve, em 20 de dezembro, o maior valor liquidado até hoje: R$ 36,8 bilhões de reais. Antes disso, o pico de 5 novembro era de R$ 32 bilhões — resultando em um aumento de 13%.

Ao dividir o valor liquidado pela quantidade de operações em 20 de dezembro, chegamos ao valor médio por transação de R$ 708,42. Essa quantia, porém, não representa um recorde. Em 4 de outubro deste ano, por exemplo, o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) registrou média de R$ 751,74 transferidos pelo Pix.

Leia Também

Todos esses dados são fornecidos pelo SPI no site do Banco Central e estão disponíveis para serem analisados por qualquer pessoa. Lá, ainda é possível ver a evolução diária das transações por Pix, que costumam ser bem menores aos finais de semana.

Pix já tem mais de 364 milhões de chaves cadastradas

O Pix está presente na vida dos brasileiros há pouco mais de um ano. Segundo as estatísticas oficiais da plataforma, divulgadas pelo Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), já existem mais 364 milhões de chaves cadastradas, sendo a maior parte delas formada por chaves aleatórias.

Em segundo lugar na preferência dos usuários estão as chaves formadas por CPF, seguidas pelas chaves de número de celular, e-mail e CNPJ, em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

No gráfico de transações do Pix por região está o Sudeste em primeiro lugar, seguido por Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. É interessante notar que, com o passar dos meses, a dominância do Sudeste tem diminuído à medida que outras regiões crescem.

Colaborou: Everton Favretto.

Pix ultrapassa 51 milhões de transações em um dia e bate novos recordes