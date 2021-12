Divulgação Calendário de pagamentos do INSS de 2022

A inflação disparou em 2021 e já acumula 10,74% em 12 meses, com isso, as aposentadorias serão reajustadas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em 10% em 2021, segundo a última estimativa do governo federal. Se confirmada a previsão, o teto do INSS, que é o valor máximo pago aos segurados, hoje em R$ 6.433,57, chegaria a R$ 7.076,93. A informação é da Folha de São Paulo.

Além disso, o salário mínimo subiria de R$ 1.100 para R$ 1.210, de acordo com a Ploa (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2022, enviada ao Congresso na última quinta-feira (9).

De janeiro a novembro de 2021, o INPC, usado para reajustar salários e aposentadorias, está em 9,36%. O número oficial dos 12 meses do ano só será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 11 de janeiro.

Outros benefícios também serão reajustados pelo INPC, como o abono salarial do PIS/Pasep, o seguro-desemprego e os benefícios assistenciais como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago pelo INSS a idosos a partir de 65 anos e deficientes em situação de vulnerabilidade.

Veja quanto você pode receber em 2022

Valor atual da aposentadoria (em R$) Novo valor em 2022 (em R$)

1.100,00 // 1.210,00

1.300,00 // 1.430,00

1.500,00 // 1.650,00

1.700,00 // 1.870,00

1.900,00 // 2.090,00

2.100,00 // 2.310,00

2.300,00 // 2.530,00

2.500,00 // 2.750,00

2.700,00 // 2.970,00

2.900,00 // 3.190,00

3.100,00 // 3.410,00

3.300,00 // 3.630,00

3.500,00 // 3.850,00

3.700,00 // 4.070,00

3.900,00 // 4.290,00

4.100,00 // 4.510,00

4.300,00 // 4.730,00

4.500,00 // 4.950,00

4.700,00 // 5.170,00

4.900,00 // 5.390,00

5.100,00 // 5.610,00

5.300,00 // 5.830,00

5.500,00 // 6.050,00

5.700,00 // 6.270,00

5.900,00 // 6.490,00

6.100,00 // 6.710,00

6.300,0 // 0 6.930,00

6.433,57 // 7.076,93