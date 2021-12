Reprodução: iG Minas Gerais Petrobras abre concurso com 757 vagas e salário inicial de R$ 11 mil

A Petrobras abriu nesta sexta-feira (17) seu primeiro concurso público em mais de três anos. São ofertadas 757 vagas para profissionais com nível superior. Também serão abertas vagas para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 11.716,82 para profissionais de nível superior júnior.



A inscrição pode ser feita a partir das 10h de hoje e fica aberta até o dia 5 de janeiro de 2022, pelo site da Cebraspe, organizadora do concurso . As infirmações podem ser consultadas no edital . O valor da taxa de inscrição é de R$ 79,83.

Serão aceitos profissionais com formação em Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração.

Os aprovados poderão trabalhar em qualquer região do país, a depender da necessidade da empresa.

Haverá reserva de 8% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras (pretos e pardos), conforme estabelece a legislação.