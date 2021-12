Washington Costa/ASCOM ME Paulo Guedes, ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (15) espesrar que seja resolvido rápido o pedido de vista de um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) que adiou o processo de privatização da Eletrobras.



Mais cedo, o ministro Vital do Rêgo pediu mais tempo para estudar o caso. Com a decisão, as ações da companhia chegaram a cair mais de 10% pela manhã, mas recuperaram as perdas ao longo do dia.

Leia Também

A decisão foi mais um revés nos planos do governo federal de privatizar a estatal de energia no próximo ano. "O TCU pediu vista, o ministro quer dar uma olhada, tudo bem. A única coisa que eu peço é que a gente não retarde o processo", afirmou Guedes, durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), no fim da tarde.

"O presidente foi eleito, falou em privatização, nós estamos andando, é natural que o ministro peça vista, que a gente atenda, perceba qual a dúvida dele, atenda, e acabou. Vamos seguir o jogo", continuou.

Trata-se do segundo adiamento da análise da privatização pelo TCU, que deveria ter ocorrido incialmente na semana passada. A próxima sessão do TCU está marcada apenas para 19 de janeiro, mas ainda não está claro se o tema será levado à corte de contas nessa reunião.