Redação 1Bilhão Educação Financeira Prova de vida volta a ser obrigatória em janeiro

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos para a retomada da obrigatoriedade da Prova de Vida a partir de janeiro. O calendário seguirá o mês de aniversário do beneficiário.

Segundo o INSS, cerca de 3,3 milhões de aposentados ainda não fizeram a atualização cadastral neste ano. Se até o ano que vem a prova de vida não for feita, o beneficiário poderá perder o direito à aposentadoria (confira o calendário abaixo).

Em caso de atraso, o INSS continuará pagando as parcelas por dois meses, mas manterá os valores bloqueados. Se o aposentado não fizer a prova de vida em seis meses, o benefício será cancelado.

A atualização do cadastro pode ser feita em agências do INSS, em caso de dificuldade de locomoção, nos bancos onde os beneficiários recebem as parcelas ou pelo aplicativo Meu INSS. Nesse último caso, o aposentado deve ter biometria facial cadastrada no sistema.

Aqueles que ainda não fizeram a prova de vida em 2020 e 2021 devem atualizar seus cadastros até abril de 2022.

Veja o calendário

Vencimento da prova de vida Prazo para atualização