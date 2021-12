Redação 1Bilhão Educação Financeira ONS descarta chances de racionamento de energia ou apagão elétrico em 2022

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) descartou as chances de um racionamento de energia ou de um apagão elétrico em 2022. As previsões levam em conta o aumento do nível de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país, dado pelo maior volume de chuvas nos últimos meses, além da manutenção da geração de energia pelas termelétricas.

“Nesse cenário em que estamos trabalhando agora, não vemos nenhuma possibilidade de apagão ou risco de racionamento”, disse Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS, ao site Poder 360.

Ciocchi lembrou, no entanto, que as projeções se referem ao período atual e que são passíveis de atualização a depender das condições climáticas. “A gente não consegue dizer como vai ser todo o período úmido. Existem algumas indicações. Tudo isso que estamos falando pode não se materializar ou se materializar de forma até mais intensa”, completou ele.

As estimativas do Operador apontam que os reservatórios brasileiros devem atingir capacidade média de 58% a 62,1% em maio de 2022, ao final do período úmido. Este é o nível mais confortável após a pior seca em mais de 90 anos em 2021. No Sudeste e no Centro-Oeste, onde ficam as principais hidrelétricas do país, a capacidade deve chegar entre 55,9% e 58,9% no mesmo mês.