Reprodução China retira embargo de carne bovina do Brasil

A China retirou o embargo à carne brasileira nesta quarta-feira (15), de acordo com o Ministério da Agricultura. A medida vigorava desde o início de setembro.



Por enquanto, o Ministério da agricultura não detalhou quais cortes de carnes poderão voltar a ser vendidos. De acordo com a Reuters, a China liberou a importação de cortes sem osso de animais de até 30 meses de idade.

O embargo começou em setembro, quando o Brasil suspendeu as vendas para a China após dois casos de vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. Mesmo que os casos não apresentassem risco de contaminação, a suspensão foi feita para cumprir um protocolo sanitário entre os dois países, que prevê essa interrupção de comércio em casos de identificação da doença.

A retomada do comério, no entanto, dependia da China, que exigiu diversas comprovações do Brasil antes de restabelecer a importação de carne.

Como o país é o maior importador de carne brasileira, o Brasil viu suas exportações caírem expressivamente durante o embargo. Em outubro, as exportações de carne bovina caíram 43% .