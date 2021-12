Lorena Amaro Frente ao dólar, real é a 38ª moeda que mais se desvalorizou

Um levantamento da Austin Rating mostra que o real foi a 38º moeda do mundo com pior desempenho em relação ao dólar em 2021. Ao meio-dia desta terça-feira (14) a moeda está sendo cotada a R$ 5,63. Até 9 de dezembro, o real já havia desvalorizado 6,5%. O relatório foi divulgado pela CNN Brasil.

O Brasil ocupa a 38ª posição, atrás de emergentes como a Índia (58ª posição, com queda de 3,2%), México (42ª posição, recuando 5,4%), Rússia (102ª posição, com alta de 1,1%) e China (107ª posição, avançando 2,3%). O ranking leva em conta os dados fornecidos pelos bancos centrais de 119 países.

A pandemia e os riscos de descontrole fiscais elevaram a cotação da moeda americana e os investidores buscaram investimentos de maior segurança.

O atraso com as reformas administrativa e tributária, além da possibilidade de furar o teto de gastos afastaram investidores e pesaram negativamente para o desempenho do real.

Segundo a Austin Rating, os países com os 10 piores desempenhos ante o dólar são, respectivamente, o Sudão, a Líbia, o Sudão do Sul, a Turquia, o Haiti, Mianmar, Afeganistão, Etiópia, Argentina e Chile.

Leia Também

Já os melhores desempenhos em 2021 são das moedas de Seychelles, Zâmbia, Moçambique, Libéria, Angola, Geórgia, Armênia, Ucrânia, Israel e Papua-Nova Guiné.