Redação 1Bilhão Educação Financeira Pix bateu novo recorde de transferência em um único dia

O Pix bateu o recorde de transações em um só dia na última sexta-feira (10). Foram 50,3 milhões, superando o recorde anterior de 50 milhões alcançado no último dia 5 de novembro, de acordo com o Banco Central (BC).

O uso do Pix para transferências entre pessoas e para compra e venda de produtos e serviços vem crescendo mês após mês desde o seu lançamento em novembro de 2020.

Leia Também

Em outubro foram registradas 1,2 bilhão de transações, superando o número de setembro, quando 1 bilhão foram feitas. A maior parte delas são transferências entre pessoas, 73% e pagamentos de pessoas para empresas, representando outros 17%.

Como O GLOBO mostrou no aniversário de um ano do sistema, o Pix foi uma ferramenta de inclusão das pessoas no sistema financeiro. Segundo o BC, 45,6 milhões de pessoas que não realizaram transações eletrônicas no último ano, como TED e DOC passaram a fazer um Pix.

A ferramenta também ajudou os pequenos negócios que passaram a pagar menos taxas tanto na hora de vender quanto de pagar seus compromissos, como salários e fornecedores.