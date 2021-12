Fique atento aos golpes mais refinados

Apesar do tipo mais comum de golpe envolvendo o pix ser através do relacionamento direto entre o criminoso e a vítima, há crimes que envolvem engenhosos esquemas hackers. Segundo Eduardo Tardelli, CEO da upLexis, empresa especializada em mineração de dados, um arquivo pode ser enviado por e-mail ou link suspeito e quando o usuário abre, um software espião é instalado no dispositivo sem que se perceba. “Quando o aplicativo bancário é aberto, o malware captura todas as informações da pessoa. Pela facilidade do pix, é possível transferir toda a quantia da conta para o criminoso. O ideal é não clicar em nenhum link de origem duvidosa”.