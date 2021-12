Alexandre Gentil/Petrobras Petrobras perfura poço mais profundo da história

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (10) que perfurou um poço de maior profundidade da história no pré-sal da Bacia do Espírito Santos, a 145 km da costa. Segundo a empresa, foram 7.700 metros perfurados, ultrapassando a Bacia de Parati, em 2005, que teve a perfuração de 7.630.

A petroleira ainda lembrou que o bloco ES-M-669 também bateu recorde de maior camada de sal já perfurada. Em comunicado, a Petrobras disse ter perfurado cerca de 4.850 metros de sal.

"A perfuração do poço pioneiro Monai obteve todas as informações geológicas esperadas para a avaliação adequada da área. Os dados obtidos estão sendo analisados para a definição do futuro do bloco ES-M-669. Cabe salientar que as informações geológicas obtidas em áreas de fronteira exploratória, como é o caso do Monai, subsidiam também o aprimoramento dos estudos e modelagens para outras áreas e bacias, incorporando um importante conhecimento estratégico para a companhia", informou, em nota, a Petrobras.



A empresa lembrou que o poço Monai está em fase de exploração, ou seja, ainda será necessário obter informações sobre geologia, presença de petróleo ou gás, além de pesquisar características das rochas.

A Petrobras adquiriu o bloco em 2013, em consórcio com a Equinor e a Total. A petroleira brasileira possui 40% da exploração da região, enquanto as outras têm 35% e 25%, respectivamente.