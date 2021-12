Redação 1Bilhão Educação Financeira Senado

O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei complementar que permite que os repasses de emendas parlamentares para estados e municípios fique fora do teto de gastos públicos local. Como já passou pela Câmara, a matéria vai à sanção presidencial.

"Não podem as transferências da União aos Estados, decorrentes de emendas parlamentares, sejam elas impositivas ou voluntárias, serem limitadas pelo teto de gastos", disse o relator do projeto, Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), defendeu que a proposta abre um espaço fiscal "absolutamente necessário neste momento". Ele destacou que a matéria é de "suma importância" para o estado do Rio de Janeiro.

Sem saber como orientar a bancada na votação, alguns partidos optaram por liberar os parlamentares para que cada um se posicionasse de acordo com a sua preferência. Foi o caso do Podemos e do PSDB.