Agência Nacional de Mineração abre concurso com salário de R$ 9,9 mil

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (10) o edital de abertura de um concurso público que traz 40 vagas para o cargo de especialista em recursos naturais, com salário inicial de R$ 9,9 mil. As oportunidades são para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso e Bahia, além do Distrito Federal.

Os interessados devem ter nível superior nas áreas de:

Geologia;

Engenharia Geológica;

Engenharia Hídrica;

Engenharia de Minas;

Engenharia Civil;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Florestal.

Segundo a publicação, as atividades estão voltadas, entre outras coisas, à fiscalização da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, à análise das pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral e ao acompanhamento do desempenho da economia mineral brasileira e internacional.

As inscrições têm início na próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro, e podem ser feitas pela internet, no site da banca organizadora , Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa será de R$ 132, e o pagamento poderá ser feito até o dia 2 de fevereiro.

Veja como se dará a distribuição de vagas