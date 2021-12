Sophia Bernardes Prazo para comprar imóveis da Caixa por preços mais baixos pela internet termina dia 20 de dezembro

Segue até o dia 20 de novembro o prazo para comprar um imóvel da Caixa Econômica Federal por valores mais baixos que o mercado pela internet. São milhares de unidades entre casas, apartamentos e salas comerciais disponíveis em diversas regiões do país.

Os interessados devem acessar o site da Caixa , escolher o imóvel desejado e apresentar uma proposta a partir do valor mínimo de venda. É considerada vencedora a proposta de maior valor no momento em que o cronômetro é zerado. O cliente é avisado do resultado por e-mail.

Quem adquirir alguns desses imóveis fica livre de qualquer despesa que esteja atrasada, como condomínio e IPTU, gerada até a data da compra. Essas contas são pagas pela própria Caixa.

Financiamento

Em caso de financiamento, a venda pode ser intermediada por um corretor credenciado pelo próprio banco. Para isso, basta selecionar a opção no momento de preencher a proposta. A comissão ao corretor é paga pela Caixa Econômica Federal.

O comprador pode financiar o imóvel com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) em até 100% do valor da proposta e com prazo de até 35 anos para quitação. Também é possível usar os recursos do FGTS pelo Programa Casa Verde e Amarela.