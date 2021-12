Reprodução Shopping Recife decorado para o Natal

Depois de uma Black Friday frustrante , com faturamento abaixo do esperado, o primeiro fim de semana de dezembro teve lojas de rua e corredores de shoppings cheios. Mas o movimento ainda não se traduziu em vendas.



A inflação e os juros mais altos assustam os consumidores, o que deve levar a Confederação Nacional do Comércio (CNC) a revisar a projeção para retração de até 5% no faturamento no Natal, ante 3,8% de alta, estimada em setembro.

"Depois da Black Friday, houve aumento de 3% nas vendas em comparação com antes da pandemia. Essa seria uma ótima notícia para o Natal, não fossem outras condições de consumo que jogam as expectativas para o negativo", explica Fabio Bentes, economista sênior da CNC .

No comércio de rua, que representa 77% das vendas no varejo, a inflação tem pesado mesmo quando há alta nas vendas. No Saara, comércio a céu aberto no Centro do Rio, o faturamento superou o patamar de 2019. O balanço leva o presidente do polo comercial, Eduardo Blumberg, a esperar um dezembro melhor do que há dois anos.

"Esperamos um faturamento maior (que 2019), mas ele é composto por um misto de maior movimento nas lojas, que dependem da retomada das atividades presenciais no Centro, e do aumento do preço dos produtos", afirma.

A vez do débito e boleto

Blumberg reconhece, no entanto, que a maioria dos lojistas enfrenta dificuldades no repasse de preços. E afirma que a contribuição do 13º para o faturamento do comércio só deve chegar na segunda parcela, paga em dezembro.

As compras por impulso, afirma, já têm uma nova cara, com pagamentos em débito ou boleto, para fugir dos juros altos e da inadimplência.

O comércio da 25 de Março, em São Paulo, teve queda de 10% no faturamento no fim de semana passado, quando comparado a 2020. Para o porta-voz da União dos Lojistas de Rua da 25 de Março, Marcelo Semaan, a inflação reduz o fluxo de vendas e corrói o poder de compra.

Leia Também

"A inflação é uma preocupação porque não estamos mais acostumados com isso. Tem problema de estoque parado, de juros mais altos, novas reposições com preços muito maiores. Reflete também no poder de compra do consumidor. A gente não está preparado para uma inflação de dois dígitos", declarou.

Segundo o diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Luiz Augusto Ildefonso, brasileiros estão mais cautelosos devido à alta de preços e dedicam mais tempo em busca de promoções. Ainda assim, ele prevê que 123 milhões de pessoas movimentem R$ 68 bilhões no Natal.

"Temos uma demanda reprimida muito forte, que pode ser saciada agora no período natalino, fazendo com que esses números (de faturamento) possivelmente superem o mesmo período de 2019".

No Park Jacarepaguá, empreendimento da Multiplan inaugurado em novembro na Zona Oeste do Rio, o mês dezembro começou com grande movimento e busca por promoções especiais de Natal.

"Vimos que os números voltaram a ser muito positivos, principalmente por se tratar de virada de mês. E a tendência é que sejam mais fortes que os últimos", afirma o superintendente do shopping, Paulo Bittencourt.

O otimismo também faz parte das expectativas do grupo Aliansce Sonae, que administra shoppings em 12 estados brasileiros. A diretora de Relações Institucionais, Daniella Guanabara, afirma que os empreendimentos do grupo já registram movimento superior ao terceiro trimestre de 2020, e superam 2019. O modelo de compra on-line e retirada na loja também pode impulsionar as vendas, diz Daniella.



Lojistas mais otimistas

Apesar do cenário desvantajoso para o varejo, lojistas têm apontado bom desempenho nos primeiros cinco dias de dezembro. O proprietário da loja Havaianas do Shopping Jardim Sul, em São Paulo, afirma que o faturamento no período supera em 8% o patamar de 2020, e está acima do volume do pré-pandemia, em 2019. "Nos primeiros cinco dias, vendemos mais que o ano de 2019. Se a amostra se mantiver durante o mês, teremos um Natal muito bom".

Na toada otimista, o diretor de Operações da brMalls, Vicente Avellar, observa melhores resultados em lojas de segmentos com demanda represada, como vestuário e calçados.