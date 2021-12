Reprodução/Instagram Filha de Valdemiro promete resolver atraso no 13º dos funcionários até sexta

A pastora Raquel Santiago, filha do também pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial, prometeu resolver o problema do atraso no pagamento do 13º salário dos funcionários das emissoras de rádio e TV do pai até esta sexta-feira (10). A informação é do colunista do UOL Ricardo Feltrin. Nesta quarta, os trabalhadores se reúnem em uma assembleia que pode decidir por uma nova greve , após a paralisação feita no mês passado.



Em um comunicado interno, Raquel confirmou a chateação dos funcionários e se comprometeu a pagar o abono até o fim desta semana e os salários atrasados até o dia 20 de dezembro. Ela também teria insistido aos líderes do movimento que não decretassem greve, sem sucesso. Confira abaixo a mensagem enviada pela pastora aos trabalhadores da Mundial:

"Bom dia

Prezados

Referente aos atrasos dos salários

Leia Também

Até o presente momento, tudo que foi prometido tem sido cumprido. Estamos nos esforçando para regularizar nossas obrigações, com nossos funcionários o quanto antes. Contamos com a compreensão de todos mais uma vez.

Nosso comprometimento é que até sexta, dia 10/12, finalizaremos a primeira parcela do 13.º salário e, logo em seguida, daremos sequência ao pagamento dos salários com finalização até dia 20/12.

Contamos com a colaboração de todos!

Pastora Raquel"