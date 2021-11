Reprodução/Youtube Funcionários da Igreja Mundial, do pastor Valdemiro Santiago, entram em greve

Funcionários da Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santigo, decretaram greve nesta quarta-feira (10). A instituição tem atrasado os salários e o vale-alimentação dos trabalhadores, e muitos deles alegam irregularidades e falta de depósitos no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A informação é do colunista do UOL , Ricardo Feltrin.

A Igreja Mundial já havia recebido queixas de funcionários anteriormente. No começo deste ano, no auge da pandemia de Covid-19, um culto evangélico foi interrompido pela polícia após denúncias de aglomeração em Curitiba, no Paraná.

Essa também não é a primeira vez que Valdemiro Santiago tem o nome envolvido em polêmicas. Na mais recente, a Justiça o condenou a pagar R$ 35 mil ao governador da Bahia, Rui Costa (PT), após ele dizer que o político "fez pacto com o capeta" .

Agora, a greve é apoiada pelo Sindicato do Radialistas do Estado de São Paulo. Apenas pessoas em funções de gerência e de direção continuam trabalhando. Os cultos exibidos na televisão estão funcionando na base de reprises.

Ao sindicato, a Mundial alegou que não tem dinheiro para pagar os funcionários agora.