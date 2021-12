Reprodução/Flickr Ricardo Nunes

A Prefeitura de São Paulo paga nesta terça-feira (7) os valores do cartão-merenda referentes ao mês de dezembro aos mais de 1 milhão de estudantes da rede municipal de ensino. Para esta parcela, o valor investido é de R$ 77 milhões. Ao todo, desde abril do ano passado, quando o benefício passou a ser oferecido, foram investidos mais de R$ 1,3 bilhão.

Todos os créditos do benefício, entretanto, devem ser utilizados pelos responsáveis pelos estudantes até o dia 31 de dezembro de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, os cartões serão bloqueados pela Secretaria Municipal de Educação. Caso ainda haja saldo, o recurso será expirado e voltará para a Prefeitura de São Paulo.

O programa cartão-merenda foi implementado durante o período mais crítico da pandemia em que houve a suspensão das aulas presenciais e a interrupção da oferta de merenda escolar, como forma de garantir a segurança alimentar dos estudantes.

Os valores do subsídio variam de acordo com o nível de ensino em que o aluno está matriculado. Para os estudantes dos Centros de Educação Infantil são destinados R$ 101,00; já para os das escolas de educação infantil são R$ 63,00; e R$ 55,00 aos alunos das escolas municipais de ensino fundamental.

Com o retorno do atendimento 100% presencial, a merenda escolar passa a ser fornecida diretamente nas escolas a todos os estudantes. O cartão-merenda será extinto.



Distribuição de cestas de Natal

A Prefeitura de São Paulo irá distribuir cestas de Natal para famílias de alunos em situações de maior vulnerabilidade e extrema pobreza, cadastradas no CadÚnico. Serão entregues cerca de 500 mil cestas. A entrega ocorrerá em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC).