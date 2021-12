Reprodução: iG Minas Gerais Pacheco promete votação sobre desoneração da folha nesta quinta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira (7) que colocará para votar, na quinta-feira, o projeto de lei que prorroga por mais dois anos a desoneração da folha de pagamento. A medida é considerada essencial para a manutenção de seis milhões de empregos e para a retomada econômica e perderia a validade em 31 de dezembro.

"Ficou decidido, considerando tratar-se de tema já aprovado na Câmara e já conhecido no Congresso, da inclusão na pauta do senado da próxima quinta-feira. A desoneração entra nesta semana no Senado", disse Pacheco.

Pacheco e o senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), confirmado como relator do processo, se reuniram com representantes dos 17 setores nesta terça-feira.

O presidente do Congresso afirmou que por se tratar de um assunto que já foi amplamente discutido nas duas Casas é possível apostar em uma tramitação célere, diretamente no plenário e com a possibilidade de aprovação na própria quinta.

"O projeto é importante porque alcança setores com alto índice de empregabilidade, daí a razão de seu mérito. Acredito na colaboração, se não unânime, da maioria dos senadores", afirmou Pacheco.

Relator da matéria, Veneziano afirmou que deve entregar um parecer ainda na quarta-feira para a apreciação dos colegas senadores. Sua preocupação é com o prazo: quer que haja tempo hábil para a aprovação e sanção do texto até o final deste ano.

"É um tema altamente sensível e dificilmente haveria ou haverá quem desconheça a importância de sua prorrogação. São com essas motivações que eu quero crer é que até quinta-feira nós consigamos votar esse projeto de lei", afirmou.