Juliana Nascimento Elon Musk, dono da Tesla, critica isenção para carros elétricos

Elon Musk, dono da fabricante de carros elétricos Tesla, criticou a decisão do Congresso dos Estados Unidos de aumentar o subsídio para veículos à base de energia elétrica. Segundo ele, o principal problema é o aumento no déficit orçamentário do país.

O bilionário mais rico do mundo não vê com bons olhos a proposta dos democratas de aumentar em 4.500 dólares o desconto para os veículos elétricos produzidos nos EUA.

“Honestamente, pode ser melhor se o projeto não for aprovado”, disse Musk durante evento do Wall Street Journal, relata a Reuters. “Estou literalmente dizendo para nos livrarmos de todos os subsídios”, disse ele, acrescentando que o governo norte-americano deveria “apenas tentar sair do caminho e não impedir o progresso”.

Ele também reforçou que é contra a taxação de grandes fortunas.

“Não faz sentido tirar o trabalho de alocação de capital de pessoas que demonstraram grande habilidade… e dá-lo, você sabe, a uma entidade que demonstrou habilidade muito fraca em alocação de capital, que é o governo.”

Musk também disse que sua empresa de implementação de chips está pronta para iniciar os testes em humanos no próximo ano. A Neuralink depende apenas de aprovação da FDA, a Anvisa norte-americana.

“Eu acho que temos uma chance com a Neuralink de sermos capazes de restaurar a funcionalidade do corpo inteiro para alguém que tem uma lesão na medula espinhal”, afirmou o executivo.