Reprodução Loja da Riachuelo em shopping de São Paulo

A Guararapes, administradora das lojas Riachuelo, anunciou o fechamento de sua sede no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Segundo a empresa, o objetivo é passar a investir em trabalho remoto nos próximos anos.

O imóvel de 45 mil metros quadrados custará cerca de R$170 milhões para os interessados. A empresa, no entanto, afirmou estudar o aluguel de um escritório para abrigar funcionários de setores que obrigatoriamente devem trabalhar de forma presencial.

"Esta operação está em linha com a estratégia da companhia de otimizar sua estrutura de capital e capturar maior eficiência operacional proporcionada pela combinação do trabalho remoto com o presencial", informou a Riachuelo aos investidores.

O trabalho remoto é uma alternativa encontrada por grandes corporações para reduzir custos com funcionários e sedes empresariais. Algumas empresas estão trocando a compra de imóveis por aluguéis e colocando funcionários para trabalharem em casa visando reduzir o valor pago com sistemas operacionais.