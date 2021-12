Thinkstock Percentual de negros em home office é metade dos brancos, aponta IBGE

O movimento de migração de trabalhadores do modelo presencial para o remoto, no auge da pandemia no ano passado, foi marcado por uma expressiva disparidade que evidencia a desigualdade do mercado de trabalho brasileiro. É o que apontam os dados da Síntese dos Indicadores Sociais, divulgada nesta sexta-feira (3) pelo IBGE.

Enquanto o trabalho remoto foi realizado por 13,5% das pessoas brancas empregadas - na média, entre maio e novembro do ano passado -, entre as pessoas pretas ou pardas empregadas esse percentual fica em 6,4% no mesmo período.

O levantamento foi feito com base nos dados da Pnad Covid-19, considerando período entre maio e novembro do ano passado.

Na comparação por nível de instrução, a maior proporção de pessoas ocupadas que realizaram trabalho remoto foi observada entre pessoas com ensino superior completo.

"Essa proporção é seis vezes superior ao nível médio completo e superior incompleto", destaca o gerente de pesquisa do IBGE, João Hallak Neto.

Negros são maioria nas profissões de menor remuneração

Ao passo em que a população negra ocupada em 2020 pôde realizar em menor proporção o trabalho remoto, é também este grupo que ocupa a maior parte dos cargos que exigem menor instrução escolar e salários mais baixos.

Pretos e pardos são maioria na agropecuária (60,7%), construção (64,1%) e serviços domésticos (65,3%), ainda que a população ocupada preta ou parda seja superior em 17% à branca.

"São nessas três atividades [agropecuária, construção e serviços domésticos] em que há predominância de informalidade. Isso mostra um retrato estrutural. Esse quadro se reproduz nos anos anteriores é um retrato da desigualdade da população ocupada por cor ou raça", avalia Neto.

São também essas categorias de emprego que possuem boa parte das atividades baseadas no modelo presencial e que não conseguem migrar de forma ampla e irrestrita para o modelo de trabalho remoto, o que tornou a população negra mais vulnerável em meio à pandemia do coronavírus.

Segundo a Síntese dos Indicadores Sociais, do IBGE, brancos ganhavam, em 2020, 69,5% mais, em média, que negros, com o mesmo número de horas trabalhadas.