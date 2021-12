Reprodução/SpaceX StarShip é um dos investimentos da SpaceX para os próximos anos

O empresário Elon Musk afirmou, na última semana, que a SpaceX corre grande risco de falência. A declaração foi dada em e-mail enviado aos funcionários da empresa aeroespacial.

Segundo Musk, a saída do gerente sênior da empresa ascendeu o alerta para os dados relatados sobre o Raptor, motor de metano que será usado para impulsionar o sistema de lançamento da Starship, considerada uma nova geração da SpaceX. O empresário afirmou que os índices apresentados anteriormente diferem das informações apuradas pela administração e consideradas "muito mais graves".

"Infelizmente, a crise de produção do Raptor é muito pior do que parecia há algumas semanas. Conforme investigamos os problemas decorrentes da saída da administração sênior anterior, eles infelizmente se revelaram muito mais graves do que o relatado", escreveu Musk.

"O que acontece é que enfrentamos um risco genuíno de falência se não conseguirmos atingir uma taxa de voo da nave estelar", ressaltou.

A preocupação de Musk é que a empresa não dê conta de cumprir o prazo para lançar uma nave para transportar astronautas até 2025. O acordo foi fechado com a NASA, com valor de US$ 2,9 bilhões (R$ 16 bilhões).

O empresário ainda lembrou da importância do veículo para o lançamento dos satélites Starlink. Para aumentar a distribuição de internet no planeta, a SpaceX pretende lançar 12 mil satélites. Até o momento, no entanto, 1,8 mil para enviados ao espaço.

Elon Musk ainda pediu para que os funcionários trabalhem aos finais de semana para cumprir os prazos e reverter a "crise" na empresa.

"Eu ia tirar este fim de semana de folga, como meu primeiro fim de semana de folga em muito tempo, mas em vez disso estarei na linha Raptor a noite toda e durante o fim de semana", concluiu.

Confira o email completo enviado por Musk

"Infelizmente, a crise de produção do Raptor é muito pior do que parecia há algumas semanas. Conforme investigamos os problemas decorrentes da saída da administração sênior anterior, eles infelizmente se revelaram muito mais graves do que o relatado. Não há como adoçar isso.

Eu ia tirar este fim de semana de folga, como meu primeiro fim de semana de folga em muito tempo, mas em vez disso estarei na linha Raptor a noite toda e o fim de semana.

A menos que você tenha assuntos familiares críticos ou não possa voltar fisicamente para Hawthorne, precisamos de todos os esforços para nos recuperar do que é, francamente, um desastre.

As consequências para a SpaceX se não conseguirmos fabricar Raptors confiáveis ​​o suficiente é que não poderemos voar na nave estelar, o que significa que não poderemos voar no satélite Starlink V2 (o Falcon não tem nem o volume * nem * a massa para orbitar necessária para satélite V2). O satélite V1 por si só é financeiramente fraco, enquanto o V2 ​​é forte.

Além disso, estamos aumentando a produção do terminal para vários milhões de unidades por ano, o que consumirá um capital massivo, assumindo que o satélite V2 estará em órbita para lidar com a demanda de largura de banda. Caso contrário, esses terminais serão inúteis.

O que acontece é que enfrentamos um risco genuíno de falência se não conseguirmos atingir uma taxa de voo da nave estelar de pelo menos uma vez a cada duas semanas no próximo ano.

Obrigado,

Elon"