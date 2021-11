Sophia Bernardes Nos EUA, os índices futuros também sobem, enquanto, na Ásia, os mercados caem. Petróleo se recupera após queda de 10% na sexta

Os mercados asiáticos caem nesta segunda-feira enquanto as Bolsa sobem na Europa, recuperando parte das perdas da última sexta-feira, quando o avanço da nova variante sul-africana assustou o mundo financeiro e derrubou as ações globais. Nos EUA, os índices futuros também sobem. O nova cepa já chegou a todos os continentes.

A Bolsa de Londres subia 0,8% por volta de 7h30. Frankfurt e Paris avançavam 0,3%. Nos EUA, o índice futuro de Dow Jones tinha alta de 0,5%. S&P e Nasdaq tinham ganhos ainda maiores, com altas de 0,75% e 0,95%, respectivamente.

A Bolsa de Tóquio recuava 1,6% e a de Hong Kong cedida 1%. Em Xangai, o mercado estava estável. A nova variante, batizada de Ômicron, já chegou inclusive ao Brasil.

Após cair 10% na sexta-feira, o petróleo também sobe. O barril do tipo Brent, referência no mercado internacional, subia mais de 3%, cotado a US$ 75. Já o óleo leve americano (WTI) avançava 4%, para US$ 71 o barril.

Os investidores ainda avaliam quais os possíveis efeitos do vírus sobre a economia. Muitos países já fecharam fronteira para as nações africanas em que o vírus foi detectado inicialmente. Isso afeta diretamente o setor de aviação e de turismo. Na sexta-feira, ações de companhias aéreas estavam entre as maiores baixas ao redor do mundo.

"Nas próximas semanas serão muito nervosas para os mercados", escreveu Nohshad Shah, um dos líderes que analisa a área de juros para Europa, Oriente Médio e África no Goldman Sachs.