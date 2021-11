Getty Images Texto que prevê venda direta de etanol irá para análise do Senado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25) uma Medida Provisória (MP) que permite a venda direta de etanol do produtor ou do importador para os postos de combustíveis. O texto segue para o Senado e tem até dia 9 de dezembro para ser votada.

A MP foi editada pelo governo em agosto como parte de um plano para reduzir o preço do combustível na bomba. A ideia é encurtar a cadeia, com a retirada das distribuidoras em alguns casos, para que o etanol fique mais barato.

"Você tem uma região que tem uma usina que produz álcool, por exemplo, e que possa vender aos postos de toda aquela região. Certamente vai baratear o custo de frete", disse o relator da proposta, deputado Augusto Coutinho (Solidariedade-PE), ao defender seu texto no plenário.

O texto ainda adequa a contribuição do PIS/Pasep e do Cofins para evitar que a mudança acabe resultando em perda de arrecadação.

Outro ponto que constava no texto é a permissão para que postos de combustível que tenham bandeira possam vender combustíveis de distribuidores diferentes em algumas bombas, desde que devidamente sinalizado ao consumidor. Seria a chamada ‘bomba branca’.

O PT apresentou uma sugestão para retirar essa previsão e conseguiu apoio da maioria dos deputados. O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) disse que esse trecho poderia trazer risco e enganar o consumidor.

"Temos algumas grandes distribuidoras no Brasil, número muito grande de outras distribuidoras que tem uma certa estruturação. Esse artigo desorganiza, quebra contratos e além disso pode levar a um prejuízo do consumidor que vai entrar no posto de uma determinada bandeira e vai consumir combustível oferecido por outra bandeira", argumentou.