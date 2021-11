Reprodução Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou nessa quarta-feira que a remoção do Touro de Ouro atende as ''demandas da esquerda''. Alvo de polêmicas nas últimas semanas, a escultura de Touro foi retirada nessa terça-feira da frente do prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo. A determinação veio da prefeitura do estado.

''Ridícula atitude da Prefeitura de SP, retirando uma atração turística que só traria atrativos ao centro. Tudo para atender às demandas da esquerda, que neste momento ri e seguirá depredando, pois isto funciona'', declarou o filho do presidente Jair Bolsonaro.



Com uma placa com o nome da empresa responsável pelo monumento, a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, considerou que o Touro de Ouro tem caráter "publicitário ou promocional", o que viola as normas da Lei Cidade Limpa. A Comissão avaliou ainda que a obra foi instalada sem autorização prévia da CPPU.

Desde que foi instalado, no último dia 16, o monumento recebeu diversas críticas, principalmente, por entidades que lutam contra a fome e a miséria no Brasil.



“O que para eles simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria e da superexploração do trabalho. Mas, também é um lembrete de que continuaremos na luta por uma vida com dignidade. E é por isso que hoje fizemos essa ação simbólica de protesto”, informou o coletivo Juventude Fogo no Pavio em nota do coletivo