Reprodução TV Record Posto oferece pão para atrair clientes

A inflação está afetando da barriga ao bolso, pensando nisso, um posto de combustíveis de Vargem Grande Paulista, cidade na região metropolitana de São Paulo, decidiu inovar e lançou uma promoção em que o cliente abastecendo acima de R$ 100, pode levar para casa 4 pães.



"Repercutiu de uma maneira um tanto quanto inusitada e de uma maneira muita positiva para todos nós, além do que a gente imaginava", afirmou João, gerente do posto, em entrevista ao programa "Balanço Geral", da Record TV.

Segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), prévia da inflação do país, aponta alta acumulada de 9,57% no ano e de 10,73% nos últimos 12 meses. Boa parte dessa alta é reflexo dos combustíveis.

Gasolina acumula alta de 48% em 12 meses

Todos os nove grupos pesquisados apresentaram alta na passagem de outubro para novembro. O maior impacto veio do grupo Transportes, que subiu 2,89% e obteve impacto de 0,61 ponto percentual na variação mensal entre os grupos analisados.

Leia Também

O resultado foi influenciado pela alta da gasolina, que subiu 6,62% em novembro e teve o maior impacto individual no índice, com alta de 0,40 ponto percentual.

Outro destaque nos transportes foi o item transporte por aplicativo, que subiu 16,23% em novembro, após alta de 11,60% em outubro.

Por outro lado, houve redução nos preços das passagens aéreas com queda de 6,34%, após duas altas seguidas em setembro e outubro, de 28,76% e 34,35%, respectivamente.