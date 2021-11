Redação 1Bilhão Educação Financeira Caixa vende imóveis com possibilidade de financiamento de 100%

A Caixa Econômica Federal realiza, até o dia 20 de dezembro, a campanha Venda Online de Imóveis. São milhares de imóveis, de propriedade do banco, que ficarão disponíveis para venda direta de forma virtual. A instituição oferece, ainda, condições especiais de financiamento e descontos: dependendo da forma de pagamento escolhida, é possível financiar até 100% do valor, em até 35 anos.

De acordo com a Caixa, as unidades são livres de qualquer dívida anterior ao dia da compra, como cotas de condomínio e IPTU. Os saldos devedores são todos quitados pela instituição.

Para participar da ação, é preciso acessar o site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , escolher o imóvel desejado e apresentar uma proposta a partir do valor mínimo de venda registrado na página da casa ou do apartamento selecionado. A proposta de maior valor no instante em que o cronômetro chegar a zero é considerada vencedora, e o novo dono é comunicado por e-mail.

A negociação pode ser feita por intermédio de um corretor credenciado,contratado através de um Correspondente Caixa Aqui, no caso de financiamento. Nesse caso, a comissão ao profissional é paga pelo banco. A lista de corretores credenciados está disponível na página.

Linhas disponíveis

Para concluir o negócio, o cliente pode optar pelas linhas de financiamento com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), incluindo o Casa Verde Amarela, dependendo da renda do interessado e do valor do imóvel.

No caso do financiamento com os recursos SBPE, é possível escolher entre quatro opções: correção por Taxa Referencial (TR), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Poupança Caixa e Taxa Fixa. Essa modalidade permite financiar até 100% do valor, com prazo de até 35 anos.

Leia Também

A linha ainda tem taxas a partir de 2,5% ao ano, somadas à remuneração adicional da poupança, e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. Nesta modalidade, o cliente também pode optar por carência de seis meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.

Para se enquadrar no Programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, os parâmetros são: ter renda familiar de até R$ 7 mil; buscar imóvel com valor de compra e venda de até R$ 264 mil, com taxas nominais que variam entre 4,25% a 7,66% ao ano, tarifa de 1,5% sobre o valor de financiamento e, desde o último dia 16, possibilidade de financiamento de até 100% do valor de compra e venda, limitado a 90% do valor de avaliação (exclusiva para os imóveis da Caixa).

No site www.caixa.gov.br/imoveiscaixa , é possível obter mais informações.

Preste atenção se imóvel está ocupado

Apesar do atrativo e das facilidades, o cliente deve ficar atento, pois alguns imóveis podem estar ocupados pelos donos anteriores, que não conseguiram pagar as parcelas do financiamento e tiveram o bem retomado.

Foi o caso do morador de Ipanema Alexandre Luz, de 52 anos, que adquiriu seu apartamento em 2010.

"Comprei o imóvel por concorrência pública da Caixa Econômica e paguei 45% menos em relação ao preço de mercado. Na ocasião, eu já se sabia que haveria Copa do Mundo e Olimpíada aqui, e o valor de mercado especulativo era altíssimo. Comparado ao momento de especulação, fiz um excelente negócio. Porém, é preciso ficar atento, pois levei uns quatro meses para ter a posse de fato do apartamento, devido à resistência dos ocupantes. Para isso, tive de recorrer à Justiça. Esse é mais um gasto que precisa ser levado em consideração", diz Luz.