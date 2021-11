Reprodução: iG Minas Gerais Ibovespa

Nem o Touro de Ouro conseguiu resolver a situação do Ibovespa em 2021. A estátua já foi retirada por irregularidades com a Prefeitura de São Paulo , e ainda assim o índice segue em queda. No ano já acumula perdas da ordem de 11,41%.



Por volta de 10h50, o Ibovespa subia 0,64%, aos 105.185 pontos. No mesmo horário, o dólar tinha baixa de 0,10%, negociada a R$ 5,5893.

O Brasil lidera o ranking entre as principais Bolsas do mundo, logo atrás vem a China A50, com perdas de 11,6%, e a Hang Seng, de Hong Kong, com -8,4%. Entre os melhores desempenhos estão: CAC 40, da França (28%), S&P 500, dos EUA (25,2%) e Nasdaq, também dos EUA (22,9%).

Entre os emergentes, a vizinha Argentina se destaca com o Merval, bolsa local, subindo 63% em 2021. Em seguida vem o Nifty 50, da Índia, com alta de 24,6% e o Bist 100, da Turquia, acumulando 22,7% de alta.

Já entre as piores, o Brasil lidera seguido pela Bolsa chinesa de Shangai, com alta de 3,4% e pela KOSPI, da Coreia do Sul que aponta alta de 4,2%.

Durante os meses da pandemia (de fevereiro de 2020 até novembro de 2021), o Brasil só perde para a Bolsa de valores de Hong Kong, que cai 4,5% enquanto a B3 subiu 0,3%.

Com informações do site Poder 360.