Divulgação Nota falsa de R$ 420

A Polícia Civil do Espírito Santo deteve um adolescente que portava uma nota de R$ 420 falsa com a imagem do bicho preguiça, em Nova Venécia, no interior do estado. A nota é a mesma feita por uma loja de São Paulo e entregue a um idoso em Minas Gerais .



Segundo os investigadores, o rapaz estava apenas portando a nota falsa, por isso não será indiciado por estelionato. Ele prestou depoimento e foi liberado.

"Na verdade, isso é uma brincadeira, porque tem um bicho-preguiça e uma folha de maconha. O R$ 420,00 faz referência ao 4h20, também relacionado ao entorpecente. Eventualmente, se ele tivesse usado a nota e alguém recebido ela, poderíamos falar em um crime de estelionato. Como ele não usou, ele não cometeu crime nenhum com essa nota", disse o delegado Willian Dobrovosk, em entrevista ao jornal A Gazeta.

Em junho deste ano, um idoso foi vítima de estelionato em Unaí (MG) após receber a nota de R$ 420 como pagamento de um empréstimo de R$ 100. Na época, a vítima devolveu R$ 320 de troco. O suspeito do golpe foi preso pela Polícia Militar.

A nota foi criada pela grife paulista Chronic para uma ação de marketing da empresa com intuito de fazer "arte para chocar e trazer reflexão". O falso dinheiro foi desenvolvido em outubro do ano passado para brinde aos clientes.



"Desta vez, infelizmente, alguém foi lesado por esse ato de má-fé e nós daremos um jeito nisso. Entramos em contato com a família do senhor e vamos ressarci-lo com R$ 420, uma caixa de produtos e, claro, um plaquê com as verdinhas", disse a marca, na ocasião.