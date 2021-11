Edu Andrade/Ascom ME Paulo Guedes, ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu entrevista ao jornal Financial Times, visto como a 'bíblia do mercado financeiro', e criticou as instituições financeiras nacionais que, na visão dele, estariam "militando" contra a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Para Guedes, as atitudes são reflexo de um cenário futuro desafiador, que fazem com que os juros cresçam, diminuindo o crescimento econômico.

"É claro que (os bancos) estão errados. Ou estão errados ou são politicamente militantes. Eles estão tentando afetar a eleição... Eles ainda não aceitaram a eleição de Bolsonaro", afirmou o ministro.

Guedes considera a inflação o maior problema para 2022, não o crescimento econômico. Analistas do mercado financeiro discordas e veem a Selic impactando negativamente o PIB (Produto Interno Bruto).

O Relatório Focus produzido por mais de 100 economistas já estima crescimento abaixo de 1% no ano que vem (0,7%).

Guedes reiterou que os críticos à sua gestão têm errado consistentemente suas previsões. "Vamos voltar a surpreender o mundo", disse Guedes, pouco depois de regressar de uma missão comercial e de investimentos ao Golfo Pérsico. "Não estou me gabando do Brasil, estou apenas dizendo que vocês sempre nos subestimaram."

