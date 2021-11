Reprodução: iG Minas Gerais Pacheco e Lira

Pressionado para pautar a reforma do Imposto de Renda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira (22) que seu compromisso é com os senadores e com a Constituição. A fala foi em resposta à Arthur Lira, presidente da Câmara, que cobrou "cumprimento de acordo" do senador.

“ Nós tínhamos um acordo com relação ao Imposto de Renda que até hoje não foi honrado. Tínhamos até 15 de outubro para que o Senado apreciasse essa matéria e nós votássemos o Refis, numa troca de figurinha. Eu vou votar o Refis, eu geralmente cumpro os meus acordos”, declarou Lira em entrevista à Folha de S.Paulo nesta segunda.

Depois de participar de evento da ACSP (Associação Comercial de São Paulo) na capital paulista, Pacheco foi perguntado por jornalistas sobre a declaração de Lira, e rebateu o colega parlamentar.

“Todos nós cumprimos nossos compromissos, eu tenho um acordo firmado com os senadores do Senado Federal, que é de cumprir a Constituição, de cumprir de maneira democrática o trâmite dos projetos. O projeto do imposto de renda eu estou cumprindo fielmente aquilo que eu me comprometi com os senadores, que é de submeter a eles, através da comissão de Assuntos Econômicos uma reflexão que possa ter a participação de todos.”

Leia Também

A proposta foi aprovada em 1º de setembro na Câmara e agora está nas mãos do relator Angelo Coronel que tenta chegar a um consenso com nomes do mercado sem prejudicar estados e municípios.

A perspectiva é que o texto só seja finalizado em 2022, e, se pautada, deve enfrentar dificuldades na aprovação por conta do clima eleitoral. Pacheco defende a ideia de uma tramitação mais lenta, mas que propicie "uma reforma ampla".

“O processo legislativo deve ser amadurecido, precisa ser maturado, é preciso ouvir sociedade. Então esse é um caminho normal, eu acho que esse é o principal acordo que deve ser cumprido, é o acordo com a sociedade brasileira”, declarou Pacheco.