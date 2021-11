Reprodução: iG Minas Gerais Eliane Nogueira

Dados do Portal da Transparência mostram que a senadora Eliane Nogueira (PP) destinou R$ 46,9 mil de sua cota parlamentar para gastos de combustível de avião. No entanto, a parlamentar, que é mãe do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), durante as eleições de 2018, que não possui aeronaves particulares. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

O Portal da Transparência mostra que a senadora apresentou notas fiscais e obteve o ressarcimento para oito despesas com combustíveis de aeronaves. Os gastos foram efetuados em cidades como Sorocaba (SP), São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Teresina. Os gastos analisados aconteceram entre os meses de julho e outubro, último mês com dados disponíveis.



Leia Também

Eliane é suplente de Ciro Nogueira e assumiu cadeira no Senado após o filho tomar posse como ministro, em julho. Os dois apresentam o mesmo padrão de gastos. O ministro da Casa Civil declarou ser detentor de 95% de uma aeronave Beech Aircraft B200, avaliada em R$ 2,8 milhões. Entre janeiro e julho deste ano, períodos antes de assumir o cargo como ministro, Ciro gastou R$ 262,1 mil de sua cota parlamentar com combustível para avião.



Além disso, as notas fiscais apresentadas pela senadora coincidem com locais em que o ministro Ciro Nogueira esteve, segundo sua agenda oficial e registros nas redes sociais. Entretanto, durante essas datas, a senadora publicou, em suas redes sociais, fotos de eventos em outras cidades. Eliane também apresentou ao Senado comprovantes de passagens aéreas e bilhetes de embarque em voos comerciais com datas que coincidem com o período das notas fiscais de gastos de combustível de avião.



A senadora e o ministro não comentaram sobre os gastos e a coincidência das datas.