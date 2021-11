Reprodução: ACidade ON Black Friday deve chegar até o gás de cozinha

Com o botijão de gás acumulando um aumento de quase 30% neste ano e pesando no bolso das famílias, uma empresa revendedora de GPL vai promover uma promoção que promete alívio na compra para os consumidores. A Ultragaz, empresa de venda de botijões de gás, dará R$ 30 de desconto a clientes que comprarem a recarga do gás (botijão de 13 kg) através do aplicativo Ultragaz entre os dias 24 e 27 de novembro.

A campanha faz parte das ofertas da Black Friday, e o consumidor deve fazer a compra pelo app Ultragaz. Não será possível pagar a compra com Vale-gás, segundo a empresa.

No Rio de Janeiro, o preço médio do botijão de gás chegou a R$ 93,70, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), na semana entre os dias 7 e 13 de novembro. O preço máximo chega a R$ 102.

Durante a promoção da Ultragaz, cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas do botijão de 13 kg. Para usufruir do benefício, basta adicionar o produto no carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida para as praças atendidas pelo aplicativo da marca, disponível para iOS e Android.

Além da possibilidade de pedir botijões Ultragaz de forma ágil, sem sair de casa e com diversas formas de pagamento, o App permite que o usuário possa acompanhar o pedido de forma online. Para saber as localidades contempladas e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse o site da empresa.

Regulamento