Reprodução: iG Minas Gerais Auxílio Emergencial será pago para beneficiários que recorreram ao bloqueio das parcelas

A Caixa Econômica Federal pagará a última parcela para beneficiários que entraram com a contestação de recusa ao programa até 30 de novembro. Segundo o banco, os recursos também devem ser feitos nesta data.

É possível verificar se você receberá o benefício por meio do site do Ministério da Cidadania. Lá, o beneficiário deve entrar em "Consulta Auxílio Emergencial 2021" e preencher os dados do cadastro. Após o processo, o interessado poderá verificar o status do processo de solicitação.

Os beneficiários que tiveram suas parcelas aprovadas receberam a última parcela em outubro. O prazo para pagamento regular de esgotou na última sexta-feira (19).

Os valores correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família). A quantia pode ser retirada em agências do banco, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

O dinheiro também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar boletos (como contas de água, luz, gás e telefone) ou fazer compras em lojas, farmácias e supermercados (por meio de QR Code ou cartão virtual gerado na hora).

Passo a passo para retirada