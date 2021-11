Reprodução/Twitter/@jairomalta Câmara pode votar projeto que cria direitos para entregadores de aplicativo

Entrou na pauta da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (18) o projeto de lei que pretende instituir direitos aos entregadores de aplicativos. O texto foi apresentado no ano passado sob autoria do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), com relatoria do deputado Fabio Trad (PSD-MS).



O texto substitutivo aponta que os avanços valerão apenas durante o estado de calamidade pública da pandemia.

Se aprovada, a proposta obriga aplicativos a contratar seguros para os entregadores em caso de acidente, invalidez permanente, temporário ou morte.