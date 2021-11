Reprodução: iG Minas Gerais Auxílio emergencial: veja quem pode sacar o benefício nesta quarta

A Caixa Econômica Federal libera, nesta quarta-feira (dia 17), o saque da sétima e última parcela do auxílio emergencial 2021 para os trabalhadores nascidos em outubro. Os valores correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família). A quantia pode ser retirada em agências do banco, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Esses trabalhadores se inscreveram para ter o benefício ainda em 2020. O cadastramento foi feito por aplicativo, site ou agência dos Correios.

São informais, desempregados, microempreendedores individuais (MEIs), autônomos e inscritos no CadÚnico sem direito ao programa social de transferência de renda, que continuam elegíveis ao pagamento em 2021.

Para este grupo, a quantia foi creditada em contas poupanças sociais digitais em 30 de outubro. Desde então, somente podia ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar boletos (como contas de água, luz, gás e telefone) ou fazer compras em lojas, farmácias e supermercados (por meio de QR Code ou cartão virtual gerado na hora).

Passo a passo para retirada

1) Para sacar o dinheiro, é preciso fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção "saque sem Cartão" e "Gerar código de saque".

2) Depois, basta inserir a senha para ter acesso ao código de saque na tela do celular, o qual tem validade de uma hora e deve ser informado nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Sétima parcela - trabalhadores informais e desempregados

Saque