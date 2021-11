Câmara dos Deputados Bolsonaro não quer votar reforma administrativa, diz vice-presidente da Câmara

O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal, do qual o presidente Jair Bolsonaro está em tratativas para se filiar, afirmou à revista Veja que a chance da reforma administrativa proposta pelo governo passar no Legislativo é zero, pois "nem o presidente quer".



"A PEC dos Precatórios já foi na marra e a chance é zero de votar a administrativa”, afirma ele. “Se botar para votar, perde. Não existe agenda de reformas”, critica.

O ministro da Economia, Paulo Guedes , elencou a reforma como prioridade, junto com a PEC dos Precatórios, para viabilizar o Auxílio Brasil, benefício que substitui o Bolsa Família.

O ministro aumentou sua rejeição frente ao Congresso Nacional nesta semana, após faltar ao depoimento na Câmara sobre suas offshores em paraíso fiscal, na quarta-feira (10). Guedes é alvo do Centrão, e deputados do grupo que dá sustentação ao governo de Jair Bolsonaro admitem que o ministro é cada vez mais mal visto.