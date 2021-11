pixbay No dia da aposentadoria, enfermeira ganha R$ 1 milhão em raspadinha

Uma enfermeira da ala de Covid-19 no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, ganhou R$ 1 milhão na loteria no mesmo dia em que se aposentou. Segundo ela, a sorte foi "um sinal".

A mulher do condado de Floyd disse aos funcionários da Loteria do Kentucky que comprou sua raspadinha "Tree-Mendous Winnings" de dez dólares e logo descobriu que começaria sua aposentadoria com US$ 200.000 (R$ 1.091.840) extras.

"Foi inacreditável", disse ela à CNN americana. "Eu tinha acabado de me aposentar naquele dia. Eu vi isso como um sinal de que era para eu parar de trabalhar", informa a agência americana UPI.

Após os impostos, a enfermeira levou US$ 142.000 para casa (R$ 775 mil).

A loja que vender a raspadinha recebeu um bônus de $ 2.000 pela venda do bilhete vencedor.