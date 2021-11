Lorena Amaro Segundo pesquisa da Conversion, a intenção de compra dos brasileiros em 2021 é de 87,75% contra 76,5% no ano passado

A pandemia de Covid-19 fez o brasileiro se acostumar ao e-commerce, e, agora, nesta Black Friday, negócios digitais devem ditar a tendência e proporcionar os melhores descontos. Segundo pesquisa da Conversion, a intenção de compra dos brasileiros em 2021 é de 87,75% contra 76,5% no ano passado. Para aproveitar a boa fase de retomada da economia, além de consumir, vale investir no próprio negócio com os descontos oferecidos por franquias e licenciados. Confira 16 oportunidades para empreender:



Emagrecentro - Uma das maiores redes de emagrecimento e estética do Brasil, vai oferecer a quem comprar uma unidade da marca, entre os dias 12 e 26 de novembro, a oportunidade de não pagar a taxa de franquia que fora da promoção custa R$ 20 mil. A rede conta atualmente com 210 operações no Brasil e cinco nos Estados Unidos com a bandeira de Best Shape.

Anjos Colchões & Sofás - A rede, especializada em estofados e colchões, aproveitará a semana da Black Friday para oferecer 35% de desconto na taxa de franquia de R$ 55 mil. A promoção será válida durante a semana da Black Friday.

Espetto Carioca e Mané - Esse é um bom momento para aquele que sonha em empreender no segmento gastronômico, seja em um bar e restaurante ou em um boteco chique e com gastronomia requintada. As duas redes, que pertencem ao Grupo Impettus, concederão descontos de 25% nas taxas de franquias para quem assinar contrato até o final de novembro.

CleanNew - A rede de higienização e blindagem de estofados, CleanNew, dará 10% de desconto na taxa de franquia para novos franqueados durante todo o mês de novembro para aproveitar a Black Friday.

Minha Quitandinha - A startup especializada em tecnologia em varejo, que oferece o serviço de licenciamento de mini mercados inteligentes localizados em áreas residenciais ou comerciais, irá oferecer 50% de desconto no investimento inicial para quem desejar se tornar um licenciado durante o período da Black Friday.

Take and Go - Para a Black Friday, a rede de vending machine inteligentes que instala cervejeiras em áreas residenciais e comerciais, promoverá um desconto de 15% em pagamentos à vista para os interessados em fazer parte da equipe de licenciados. A startup também lançará ao longo desta semana a possibilidade de parcelamento em 18x (sujeito a análise de crédito) no programa de licenciamento.

Sofá Novo de Novo - A rede especializada em higienização e impermeabilização de estofados, vai oferecer, do dia 17 a 30 de novembro, R$1 mil de desconto na taxa de franquia, além da isenção do primeiro mês de royalties (contando a partir da inauguração da rede) para novos franqueados que assinarem o contrato em novembro.

Odontocompany - A maior rede de clínicas odontológicas do mundo terá uma promoção especial para quem deseja abrir uma unidade da marca no nordeste do país. Durante todo o mês de novembro, a franqueadora vai dar 50% de desconto na taxa de franquia para novos franqueados na região.

Pizza Prime - Principal rede de franquias de pizzaria 100% brasileira vai conceder desconto de 30% na taxa de franquia, que é de R$ 50 mil, para franqueados que investirem na segunda unidade e 50% a partir da terceira loja, além de isenção de royalties nos primeiros três meses de operação para quem concretizar a negociação até o dia 30 de novembro de 2021. A rede possui mais de 70 lojas espalhadas por 10 estados brasileiros e está no mercado há 19 anos.

Mr Fit - Entre os dias 15 e 30 de novembro, quem resolver empreender e adquirir as franquias da rede de fast-food saudável terá 60% de desconto nas taxas de franquia dos modelos tradicional, café e quiosque, que passam de R$ 30 mil para R$ 12 mil; 47% de desconto no modelo de loja de shopping, que passa de R$ 40 mil para R$ 21 mil e; 73% de desconto no modelo delivery, que passa de R$ 30 mil para R$ 8 mil.

Spa Express - A rede de SPA a domicílio vai oferecer aos novos franqueados que comprarem uma operação entre os dias 22 e 30 deste mês 5% de desconto na taxa de franquia à vista ou a possibilidade de parcelamento em seis vezes sem juros.

Face Doctor - A rede de harmonização facial e depilação a laser vai disponibilizar até o fim do mês 30% de desconto no pagamento da taxa de franquia para novos franqueados.

Quero2Pay - A fintech de meios de pagamentos irá oferecer um desconto de 60% para quem adquirir um licenciamento padrão da Queridona Smart, a maquininha de cartão da empresa. Nesta iniciativa, além de receber uma Queridona Smart para demonstração, o novo licenciado também terá direito a um treinamento e um kit inicial, composto por camisa polo, mochila, caneta, squeeze e moleskine.

PremiaPão - Até o final do mês de novembro, a rede especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão vai conceder 5% de desconto na taxa de franquia.

Lavô - A rede de lavanderia de autosserviço de lavagem de roupas pode ser gerida home based, ou seja, à distância, e isso torna ela um excelente negócio para quem quer começar empreender. Até o final do mês, quem quiser investir na marca terá 50% de desconto na taxa de franquia.