Reprodução: iG Minas Gerais Musk vende R$ 6 bi em ações da Tesla para cumprir obrigações fiscais nos EUA

O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu cerca de US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões) em ações para cumprir obrigações fiscais relativas ao exercício de opções de compra de papéis, segundo documentos entregues nesta quarta-feira às autoridades reguladoras do mercado nos EUA.

Musk exerceu a opção de comprar quase 2,2 milhões de ações da Tesla, depois vendeu 934 mil, cerca de 0,5% do que tem na empresa.

Isso garantiu ao executivo recursos suficientes para pagar o imposto sobre o exercício de opções, já que sua fortuna, estimada pela Forbes em US$ 281,6 bilhões, está ligada a sua participação na Tesla.



E também o livrou de pagar o imposto sobre ganhos de capital que seria cobrado se ele vendesse papéis sem ter, ao mesmo tempo, feito uso da opção de compra.

Com a notícia, as ações da montadora subiram 2% no after market do mercado americano.

No sábado, Musk lançou no Twitter uma enquete em que perguntava a seus seguidores se deveria vender 10% de sua fatia na Tesla, o que gerou uma onda de preocupação com a empresa e fez seus papéis desabarem 12% na segunda-feira. Mas, no ano, os papéis acumulam alta de 51%.

A desconfiança era de que a medida seria uma forma de combater uma suposta evasão fiscal praticada por bilionários, que podem tomar dinheiro emprestado dando suas ações como garantia, em vez de vendê-las, já que isso implicaria cobrança de impostos.