Auxílio Brasil

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, será o relator da PEC dos Precatórios da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa. A proposta foi aprovada na noite de ontem em 2º turno na Câmara dos Deputados. Se avançar como prevê Bezerra, a PEC deve viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 ainda em dezembro.

O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, ajudou na escolha do relator e pretende pautar o texto no dia 24 de novembro. O nome foi escolhido em conjunto com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco.

"Certamente assim que o Senado Federal deliberar, na semana do dia 23, 24, ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com o valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do Auxílio Brasil."

A semana do esforço concentrado é a primeira de dezembro e visa acelerar os temas de maior interesse.

"Eu tenho absoluta certeza que o Ministério da Cidadania vai se desdobrar para garantir os pagamentos com o novo valor a partir de dezembro", completou.

Em coletiva, o líder do governo disse que a expectativa era viabilizar o Auxílio Brasil ainda em novembro, mas afirmou "respeitar o tempo do Senado". Bezerra também afirmou que acredita na manutenção do texto da Câmara, mas está "aberto para aprimoramentos".