O Dia GNV

Em contratos com distribuidoras estaduais, a Petrobras propôs negociação que quadruplica o preço do gás no ano que vem, informa o jornal Valor Econômico. Até outubro, o Gás Natural Veicular já acumulava alta de 31%, de acordo com o IBGE.



A Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado) promete acionar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), contra a petroleira.

Outra consequência do aumento no preço dos combustíveis é a adaptação de carros. Muitos motoristas, principalmente os de aplicativo de transportes, têm optado pelo gás natural veicular, o GNV. A gasolina, por exemplo, subiu 42,72% nos últimos 12 meses.

Ele é mais barato que a gasolina e o álcool e, em alguns estados do país, tem desconto no pagamento do IPVA.